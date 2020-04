Trotz Corona: Polizei rechnet mit Krawallen rund um den 1. Mai

Die Hauptstadt-Polizei rechnet trotz der Corona-Krise nach einem «Spiegel»-Bericht rund um den 1. Mai mit Krawallen von Linksextremisten.

Eine Sprecherin der Polizei sagte am Freitag, es gebe entsprechende Aufrufe im Internet zum 1. Mai, diese seien bekannt und würden in die Bewertung mit einfließen und berücksichtigt. «Wir beziehen das in unsere Planungen mit ein», so die Sprecherin.