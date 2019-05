Friedrichshain-Kreuzberg zufrieden mit Festen zum 1. Mai

Im Görlitzer Park habe die Zugangskontrolle gut funktioniert. Zur Spitzenzeit am späten Nachmittag hätten sich dort etwa 10 000 Menschen getummelt. «Das waren nicht wesentlich mehr als an einem normalen Wochenende. Die Grünflächen haben keinen großen Schaden genommen, und es war nicht vermüllt», so Lühmanns Rückblick. Die rund 100 Parkläufer hätten ebenfalls dazu beigetragen. Anders als 2018, als 12 500 Menschen kamen, gab es in diesem Jahr kein Musikprogramm, das zusätzlich Publikum angelockt hätte.