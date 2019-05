Polizei zieht Bilanz: Weitgehend friedlicher 1.Mai in Berlin

In der Dunkelheit lieferten sich dann noch ein paar Störer Scharmützel mit der Polizei. Doch im Großen und Ganzen blieb der 1. Mai 2019 ein ruhiger Tag zum Demonstrieren und Feiern. Dennoch bleibt die Frage: Gab es Verletzte und wie viele Festnahmen?

Nach weitgehend friedlichen Demonstrationen am 1. Mai-Feiertag in Berlin zieht die Polizei am Donnerstag Bilanz. Die Sicherheitsbehörde will im Laufe des Tages bekannt geben, ob Menschen verletzt wurden und wie viele Störer festgenommen wurden. Eine Pressekonferenz sei aber nicht vorgesehen, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz.