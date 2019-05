Gewerkschaften und Parteien erwarten Tausende zum 1. Mai

Der Tag der Arbeit am 1. Mai wird in Brandenburg von zahlreichen Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen begleitet.

So hält etwa Arbeitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) die Mai-Rede bei der DGB-Kundgebung in Eberswalde (11.30 Uhr). «Wir brauchen einheitliche Lebens- und Arbeitsbedingungen in ganz Europa. Gute Arbeit, faire Löhne und soziale Gerechtigkeit sind essenzielle Grundlagen für den europäischen Zusammenhalt», forderte die Ministerin im Vorfeld. Europaminister Stefan Ludwig (Linke) nimmt an einer DGB-Veranstaltung (10.00 Uhr) in Königs Wusterhausen teil. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) will in Cottbus (10.00 Uhr) unter anderem über die Strukturentwicklung in der Lausitz sprechen.