«Hände weg vom Wedding»: Protest gegen hohe Mieten und Verdrängung

Am Mai-Feiertag werden dann in der Hauptstadt knapp 5500 Polizisten im Einsatz sein, darunter auch Beamte aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Tagsüber gibt es mehrere Demonstrationen und das große Straßenfest «Myfest» in Kreuzberg. Für Mittwochabend haben Linksautonome wieder eine sogenannte Revolutionäre 1. Mai-Demonstration angekündigt. Sie soll dieses Mal nicht in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain starten.