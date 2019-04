Demonstrationen zum 1. Mai: zehn Staatsanwälte im Einsatz

Immer wieder war am 1. Mai in Berlin besonders nach Einbruch der Dunkelheit Gewalt ausgebrochen, die aber in den vergangenen Jahren deutlich zurückging. Störungen waren regelmäßig von einem Aufzug Linksautonomer am Abend des 1. Mai zumeist in Kreuzberg ausgegangen. In diesem Jahr will die linksradikale Demonstration «Revolutionärer 1. Mai» durch den Stadtteil Friedrichshain ziehen (18 Uhr).