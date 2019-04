Friedrichshain: Mai-Demonstranten wollen durch Rigaer Straße ziehen

Vor dem 1. Mai und der linksextremen Demonstration in Friedrichshain rückt der dortige Konflikt um die früher besetzten Häuser in der Rigaer Straße zusehends in den Fokus. Die Veranstalter der sogenannten revolutionären Demonstration (18 Uhr) planen, durch die komplette Rigaer Straße zu ziehen - vorbei sowohl an einer großen Baustelle für umstrittene Neubauten sowie an den seit längerem umkämpften Häusern. Zwar meldeten sie diese Strecke bei der Polizei nicht an, inzwischen sind aber zwei Kundgebungen in der Umgebung angemeldet, offenbar als mögliche Sammelpunkte für die Demonstration.