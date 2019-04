Walpurgisnacht im Mauerpark abgesagt

Grund seien zu hohe Auflagen der Polizei aufgrund von Anwohnerprotesten, teilte der Verein «Freunde des Mauerparks» mit. Die «Berliner Morgenpost» (14. April 2019) berichtete zuerst darüber. «Die Anwohner stören sich beispielsweise an der Lautstärke der Musik im Mauerpark . Das betraf in der Vergangenheit auch schon Konzerte von Straßenmusikern», sagte der Vereinsvorsitzende Alexander Puell am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.