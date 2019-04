1. Mai im Görlitzer Park: «Ein ganz normaler Tag im Park»

Beim großen Straßenfest am 1. Mai in Kreuzberg soll der Görlitzer Park in diesem Jahr von den Partys ausgenommen werden. «MaiGörli» wird 2019 nicht stattfinden.

© dpa Zahlreiche Besucher feiern beim Kreuzberger Maifest «MaiGörli».

Musik, Grills und Verkaufsstände seien an dem Tag verboten, kündigte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg am Donnerstag an. So sollen die Grünanlage und die Anwohner vor den spontanen Partys Tausender junger Menschen geschützt werden. Stattdessen soll das Motto lauten: «Ein ganz normaler Tag im Park».

«MaiGörli» bei Anwohnern nicht sonderlich beliebt Nach einigen Jahren mit spontanen Partys hatte der Bezirk 2018 selbst Bühnen und Bier-Verkaufsstände unter dem Namen « MaiGörli » organisiert und genehmigt. Prompt war der Park in Teilen überfüllt, die Toiletten reichten nicht aus, der Müll türmte sich auf. Nun wurde ein Teil der Anwohner zu ihrer Meinung befragt, teilte der Bezirk mit: «Die Befragten positionierten sich klar gegen eine Fortsetzung des MaiGörli.»

«MyFest» findet wie gewohnt statt Das sogenannte « MyFest », das ursprünglich nur als Maßnahme gegen die Ausschreitungen nach der linksradikalen Demonstration gedacht war, entwickelte sich in den vergangenen 15 Jahren von einem Stadtteilfest zu einem Anziehungspunkt für Zehntausende trinkfreudiger junger Menschen. Das von den Grünen geführte Bezirksamt versuchte bisher vergeblich, das Partygeschehen zu reduzieren.

