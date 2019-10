Lichtertour entlang der Spree

Über die Friedrichsbrücke geht es anschließend wieder zurück an das Nordufer der Spree. Diesem folgt der Weg nun durch den James-Simon-Park - mit Blick auf die Alte Nationalgalerie - und den Monbijoupark. Vorrausschauende Spaziergänger holen an dieser Stelle einen Picknickkorb hervor, legen mit Blick auf das Bode-Museum eine kleine Pause ein und genießen die Aussicht auf die Museumsinsel und vorbeifahrende Spreedampfer.Der letzte Abschnitt des Spaziergangs führt weiterhin an der Spree entlang und endet am Friedrichstadt-Palast. Von dieser aus belohnt der Blick auf das erleuchtete Gebäude des Bundesministeriums für Gesundheit das Durchhaltevermögen der Spaziergänger.