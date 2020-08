FAQ: «Berlin Leuchtet» und «Festival of Lights»

Warum gibt es zwei Lichterfeste? Welche Orte werden angestrahlt? Diese und weitere Fragen zum «Festival of Lights» und zu «Berlin Leuchtet» werden hier beantwortet.

Berechtigte Frage. Angefangen hat alles im Jahr 2005 mit dem « Festival of Lights ». Nach erfolgreichen Durchführungen und alljährlich steigendem Besucherinteresse kam es 2013 nach Diskussionen um die zukünftige Ausrichtung des Festes zum Bruch zwischen den damaligen Organisatoren. Unter der Marke « Berlin leuchtet » formierte sich ein zweites Lichterfest, welches seither parallel zum «Festival of Lights» veranstaltet wird.

Was ist der Unterschied zwischen «Berlin Leuchtet» und «Festival of Lights»?

Inhaltlich gibt es keinen. In beiden Konzepten werden Orte und Gebäude in Berlin farbenfroh illuminiert. Der Unterschied liegt lediglich in der Terminierung der jeweiligen Feste. Während «Berlin Leuchtet» drei Wochen läuft, beginnt das «Festival of Lights» eine Woche später und lässt die Gebäude zwei Wochen erstrahlen. Kurz gesagt: Zwei Wochen lang sind sowohl die Gebäude des «Festival of Lights» als auch die «Berlin leuchtet»-Orte gemeinsam beleuchtet.