Winterferien im Ökowerk

Winterferien-Programm für Kinder
Wer seine Winterferien in Berlin verbringt, findet hier zahlreiche Vorschläge, wie er seine Freizeit am besten gestalten kann. mehr
Das Ökowerk Berlin lädt Kinder in den Winterferien zu spannenden Naturerlebnissen und Abenteuern im winterlichen Grunewald ein.
Das Ökowerk bietet Kindern zwischen sieben und zwölf Jahren in den Winterferien ein abwechslungsreiches Programm an. Täglich erkunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die winterliche Natur des Grunewalds und erfahren, wie Tiere und Pflanzen die kalte Jahreszeit überstehen. Gemeinsames Bauen, Basteln und Werkeln stehen ebenso auf dem Programm wie spannende Spiele und Entdeckungen. Das Programm wird von erfahrenen Umweltpädagoginnen und Umweltpädagogen durchgeführt.
