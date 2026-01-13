Winterferien im Ökowerk

02. bis 06. Februar 2026

© dpa

Das Ökowerk Berlin lädt Kinder in den Winterferien zu spannenden Naturerlebnissen und Abenteuern im winterlichen Grunewald ein.

Das Ökowerk bietet Kindern zwischen sieben und zwölf Jahren in den Winterferien ein abwechslungsreiches Programm an. Täglich erkunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die winterliche Natur des Grunewalds und erfahren, wie Tiere und Pflanzen die kalte Jahreszeit überstehen. Gemeinsames Bauen, Basteln und Werkeln stehen ebenso auf dem Programm wie spannende Spiele und Entdeckungen. Das Programm wird von erfahrenen Umweltpädagoginnen und Umweltpädagogen durchgeführt.

Auf einen Blick

Event
Location
Ökowerk
Beginn
2. Februar 2026
Ende
6. Februar 2026
Kurszeiten
täglich von 9 bis 15 Uhr
Eintritt
200 Euro, mit Berechtigungsnachweis 60 Euro
Anmeldung
www.oekowerk.de

Ökowerk

Adresse
Teufelsseechaussee 22
14193 Berlin

Aktualisierung: 13. Januar 2026