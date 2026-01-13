Winterferien im Ökowerk

Das Ökowerk bietet Kindern zwischen sieben und zwölf Jahren in den Winterferien ein abwechslungsreiches Programm an. Täglich erkunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die winterliche Natur des Grunewalds und erfahren, wie Tiere und Pflanzen die kalte Jahreszeit überstehen. Gemeinsames Bauen, Basteln und Werkeln stehen ebenso auf dem Programm wie spannende Spiele und Entdeckungen. Das Programm wird von erfahrenen Umweltpädagoginnen und Umweltpädagogen durchgeführt.