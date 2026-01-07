Und Action! Theaterferienkurs

© dpa
Event-Highlights im Februar 2026
Die Berlin-Eventvorschau für Februar 2026. Berlinale, Tanzolymp und vieles mehr
Im Exploratorium Berlin können Kinder während der Winterferien ihrer Kreativität auf der Bühne freien Lauf lassen.
In den Winterferien veranstaltet das Exploratorium in Kreuzberg einen fünftägigen Theaterkurs unter der Leitung der Schauspielerin Anna C. Ortmann. Dieser ist in drei Altersgruppen unterteilt: 6–8 Jahre, 8–10 Jahre und 10-12 Jahre. Die Kinder entwickeln spielerisch Szenen und Figuren, basierend auf eigenen Geschichten aus Fantasie und Alltag. Mit Schauspiel, Tanz und Akrobatik werden diese Figuren dann auf der Bühne zum Leben erweckt. Neben Spaß fördert der Kurs die Kreativität, Teamarbeit und Ausdrucksfähigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Wer seine Winterferien in Berlin verbringt, findet hier zahlreiche Vorschläge, wie er seine Freizeit am besten gestalten kann. mehr