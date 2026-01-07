Und Action! Theaterferienkurs

02. bis 06. Februar 2026

Und Action Workshop

Im Exploratorium Berlin können Kinder während der Winterferien ihrer Kreativität auf der Bühne freien Lauf lassen.

In den Winterferien veranstaltet das Exploratorium in Kreuzberg einen fünftägigen Theaterkurs unter der Leitung der Schauspielerin Anna C. Ortmann. Dieser ist in drei Altersgruppen unterteilt: 6–8 Jahre, 8–10 Jahre und 10-12 Jahre. Die Kinder entwickeln spielerisch Szenen und Figuren, basierend auf eigenen Geschichten aus Fantasie und Alltag. Mit Schauspiel, Tanz und Akrobatik werden diese Figuren dann auf der Bühne zum Leben erweckt. Neben Spaß fördert der Kurs die Kreativität, Teamarbeit und Ausdrucksfähigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Auf einen Blick

 Adresse
Zossener Straße 24
10961 Berlin
Veranstaltung
Und Action! Theaterferienkurs im Winter
Kurszeiten
für Kinder von 6 bis 8 Jahren von 10 bis 12.30 Uhr, für Kinder von 8 bis 10 Jahren von 13 bis 15.30 Uhr, für Kinder von 10 bis 12 Jahren von 16 bis 18.30 Uhr
Location
Exploratorium Berlin
Beginn
2. Februar 2026
Ende
6. Februar 2026
Eintritt
90–60 Euro nach Selbsteinschätzung, um Anmeldung bis zum 19. Januar wird gebeten
Anmeldung für Kinder von 6 bis 8 Jahren
www.exploratorium-berlin.de
Anmeldung für Kinder von 8 bis 10 Jahren
www.exploratorium-berlin.de
Anmeldung für Kinder von 10 bis 12 Jahren
www.exploratorium-berlin.de

Verkehrsanbindungen

Exploratorium Berlin

Aktualisierung: 7. Januar 2026