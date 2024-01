Ein märchenhaftes Mitspiel-Event

Kinder ab sechs Jahren spielen im FEZ-Berlin in den Winterferien in einer märchenhaften Welt mit. Dort entsteht ein Ort voller Geheimnisse, Zauber und wundersamer Gestalten. Auf ihrer Reise geht es durch den weglosen Wald, in die Hexenküche oder zu den geheimnisvollen Grotten und vorbei an der Nische der Narren oder in die Burg des dreifachen Donners. Dabei können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer versuchen, das große Rätsel um den süßen Brei zu lösen.