Multisport-Feriencamp der Füchse Berlin

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2011 bis 2019. Auf dem Programm stehen während der Winterferien die Sportarten Flag Football, Hockey, Tennis, Tischtennis sowie Leichtathletik, Parkour, Rugby und Volleyball. Und natürlich darf das Steckenpferd der Füchse Berlin - Handball - nicht fehlen. Sowohl Neulinge als auch erfahrene Kids können an den Feriencamps teilnehmen.