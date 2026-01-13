Multisport-Feriencamp der Füchse Berlin

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Kleine Sportlerinnen und Sportler aufgepasst! Bei den Feriencamps der Füchse Berlin werden verschiedene Sportarten ausprobiert.
Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2011 bis 2019. Auf dem Programm stehen während der Winterferien die Sportarten Flag Football, Hockey, Tennis, Tischtennis sowie Leichtathletik, Parkour, Rugby und Volleyball. Und natürlich darf das Steckenpferd der Füchse Berlin - Handball - nicht fehlen. Sowohl Neulinge als auch erfahrene Kids können an den Feriencamps teilnehmen.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Die Berlin-Eventvorschau für Februar 2026. Berlinale, Tanzolymp und vieles mehr
© dpa
Wer seine Winterferien in Berlin verbringt, findet hier zahlreiche Vorschläge, wie er seine Freizeit am besten gestalten kann. mehr