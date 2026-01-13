Multisport-Feriencamp der Füchse Berlin

02. bis 06. Februar 2026

Kleine Sportlerinnen und Sportler aufgepasst! Bei den Feriencamps der Füchse Berlin werden verschiedene Sportarten ausprobiert.

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2011 bis 2019. Auf dem Programm stehen während der Winterferien die Sportarten Flag Football, Hockey, Tennis, Tischtennis sowie Leichtathletik, Parkour, Rugby und Volleyball. Und natürlich darf das Steckenpferd der Füchse Berlin - Handball - nicht fehlen. Sowohl Neulinge als auch erfahrene Kids können an den Feriencamps teilnehmen.

Auf einen Blick

Winterferien
Multisport-Feriencamp der Füchse Berlin
Location
Sportpark der Füchse Berlin
Beginn
2. Februar 2026
Ende
6. Februar 2026
Trainingszeiten
täglich von 10 bis 15 Uhr
Eintritt
165 Euro inklusive Mittagessen für Nicht-Vereinsmitglieder, 130 Euro für Vereinsmitglieder
Anmeldung
www.fuechse-berlin-reinickendorf.de

Sportpark der Füchse Berlin

Adresse
Kopenhagener Straße 33
13407 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 13. Januar 2026