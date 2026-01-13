KI-Klimawerkstatt in der Amerika-Gedenkbibliothek

05. Februar 2026

In den Winterferien beschäftigen sich Kinder in der Amerika-Gedenkbibliothek mit dem Klimawandel. Mit Hilfe von KI verwandeln sie ihre Ideen in Bilder.

Wie können wir unsere Umgebung so gestalten, dass wir mit Herausforderungen wie Hitze, Starkregen und dem Klimawandel besser umgehen können? Was braucht es, damit diese Orte zum Spielen, Verweilen und für Begegnungen einladen? Mit diesen und anderen Fragen befassen sich Kinder ab acht Jahren in einem Workshop in der Amerika-Gedenkbibliothek. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sammeln ihre Ideen für eine lebenswerte, grüne Stadt. Anschließend verwandeln sie ihre Ideen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) in Bilder. Diese zeigen, wie die Stadt der Zukunft aussehen könnte.

Auf einen Blick

Workshop
KI-Klimawerkstatt
Location
Amerika-Gedenkbibliothek
Beginn
5. Februar 2026 15:00 Uhr
Ende
5. Februar 2026 17:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Amerika-Gedenkbibliothek

Adresse
Blücherplatz 1
10961 Berlin

