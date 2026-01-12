Animierte Superkräfte im Trickfilm

Die Schwerkraft überwinden, unsichtbar werden oder die Zeit anhalten: In einem Workshop im C/O Berlin lernen Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren, wie ein Legetrickfilm entsteht. Dabei erfahren sie, wie die Figuren entworfen, geschnitten, zusammengesetzt und belebt werden können. Mit Papier, Karton, Stift, Farbe und Schere machen sie sich selbst ans Werk. Und entwickeln so kleine Szenen und zauberhafte Welten.