Animierte Superkräfte im Trickfilm

Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Kinder und Jugendliche lernen in den Winterferien im C/O Berlin, wie ein Legetrickfilm entsteht. Mit den entsprechenden Materialien entwickeln sie selbst kleine Szenen.
Die Schwerkraft überwinden, unsichtbar werden oder die Zeit anhalten: In einem Workshop im C/O Berlin lernen Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren, wie ein Legetrickfilm entsteht. Dabei erfahren sie, wie die Figuren entworfen, geschnitten, zusammengesetzt und belebt werden können. Mit Papier, Karton, Stift, Farbe und Schere machen sie sich selbst ans Werk. Und entwickeln so kleine Szenen und zauberhafte Welten.
