Märchenhaftes Mitspielevent im FEZ-Berlin

Unter dem Titel "Es war einmal" haben Kinder ab sechs Jahren die Möglichkeit, Teil einer Geschichte zu werden. In dem märchenhaften Mitspielevent werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in eine andere Zeit und an einen anderen Ort geführt. Dort erfahren sie von unglaublichen Vorkommnissen und entdecken eine Welt voller Geheimnisse und Rätsel. Dabei können die Kinder an der Geschichte mitwirken und herausfinden, welches Geheimnis dahinter steckt.