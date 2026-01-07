Manga zeichnen

© dpa
In der Berliner Landeszentrale für politische Bildung lernen Kinder in den Winterferien Mangas zu zeichnen. Dabei richten sie thematisch den Fokus auf das Zusammenleben in Berlin.
Kinder von neun bis zwölf Jahren, die sich für Mangas interessieren, lernen in der Landeszentrale für politische Bildung, selbst welche zu zeichnen. Mangazeichnerin Inga Steinmetz vermittelt ihnen diese besondere Kunst. Im Rahmen des Workshops befassen sich die Kinder auch mit Fragen rund um die Themen Frieden, Zusammenleben und gleiche Rechte für alle. Teil des Ferienkurses ist auch der Besuch einer Ausstellung. Ein vegetarisches Mittagessen, Snacks, Wasser und Saft sind inklusive.
