Manga zeichnen

02. bis 04. Februar 2026

Mangas zeichnen

In der Berliner Landeszentrale für politische Bildung lernen Kinder in den Winterferien Mangas zu zeichnen. Dabei richten sie thematisch den Fokus auf das Zusammenleben in Berlin.

Kinder von neun bis zwölf Jahren, die sich für Mangas interessieren, lernen in der Landeszentrale für politische Bildung, selbst welche zu zeichnen. Mangazeichnerin Inga Steinmetz vermittelt ihnen diese besondere Kunst. Im Rahmen des Workshops befassen sich die Kinder auch mit Fragen rund um die Themen Frieden, Zusammenleben und gleiche Rechte für alle. Teil des Ferienkurses ist auch der Besuch einer Ausstellung. Ein vegetarisches Mittagessen, Snacks, Wasser und Saft sind inklusive.

Auf einen Blick

Winterferien
Manga zeichnen: „Was braucht Berlin? Superpower für uns alle!“
Location
Berliner Landeszentrale für politische Bildung
Beginn
2. Februar 2026
Ende
4. Februar 2026
Kurszeiten
an allen drei Tagen von 10 bis 16 Uhr
Eintritt
kostenlos
Anmeldung
www.berlin.de/politische-bildung

Berliner Landeszentrale für politische Bildung

Adresse
Revaler Straße 29
10245 Berlin

Verkehrsanbindungen

