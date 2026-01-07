Winterferien auf der Domäne Dahlem

Während der Winterferien können Kinder von acht bis zwölf Jahren das Landleben im Winter kennenlernen. Sie entdecken den Hof sowie die Tiere und Pflanzen auf der Domäne Dahlem. Dabei lernen sie unter anderem, wie sie Tiere im Winter unterstützen können. Außerdem backen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Plätzchen und rösten Nüsse. Und auch die Kreativität kommt nicht zu kurz: Denn es gibt die Möglichkeit, Bienenwachskerzen herzustellen und winterliche Naturkunst zu gestalten. Ein tägliches Mittagessen und gesunde Pausensnacks sind inklusive.