Spielplatzsuche: Die Berliner Spielplätze auf einen Blick

Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Über 1.800 Spielplätze wollen in Berlin von kleinen und großen Spielkindern entdeckt werden.
Mit der Suche lassen sich alle öffentlichen Spielplätze der Hauptstadt erkunden und filtern. Nutzen Sie die Eingabefelder oder navigieren Sie durch die Karte, um gezielt nach Spielplätzen in einem bestimmten Bezirk oder nach besonderen Spielplätzen zu suchen.
Hinweis: Die Suche wird derzeit noch aufgebaut, Informationen werden fortlaufend ergänzt.
Die Spielplatzsuche basiert auf einem Datensatz aus dem Berliner Open Data Portal. Dieses veröffentlicht die Datenbestände der Berliner Verwaltung und macht diese für die Öffentlichkeit auffindbar.
