Feriencamp auf der Domäne Dahlem

In den Sommerferien bietet die Domäne Dahlem zwei fünftägige Feriencamps für Kinder von 8 bis 12 Jahren an. Auf dem Gelände erleben die Teilnehmenden Landwirtschaft und Natur hautnah: Sie dreschen Getreide, mischen eigene Limonade oder gestalten Postkarten, die sich einpflanzen lassen. Ein tägliches Mittagessen und gesunde Snacks sind im Angebot enthalten. Die Camps finden in der ersten und in der sechsten Ferienwoche statt.