Theaterworkshop im Centre Bagatelle

Kinder und Jugendliche von neun bis 14 Jahren haben in den Sommerferien die Gelegenheit, erste Bühnenerfahrungen zu sammeln. Das Kulturhaus Centre Bagatelle bietet einen einwöchigen Theaterworkshop an. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen dort, sich auf eine Rolle vorzubereiten. Teil des Kurses sind auch verschiedene schauspielerische Übungen wie das Aufwärmen der Stimme oder kurze Dialogszenen. Am Ende des Workshops führen die Kinder ein Theaterstück vor Publikum auf. Der Workshop findet von Montag bis Freitag jeweils von 11 bis 15 Uhr statt. Neben dem Theaterworkshop bietet das Kulturhaus Centre Bagatelle in den Sommerferien noch weitere Kurse und Workshops an, unter anderem zu den Themen Film, Tanz und Graffiti.