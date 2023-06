Das Stadtspiel im FEZ-Berlin

In den Sommerferien können sich Kinder zwischen sechs und 14 Jahren in der FEZitty, der Hauptstadt der Kinder, in unterschiedlichen Berufen ausprobieren. Sie können forschen, ein Gewerbe gründen oder im Rathaus den Ton angeben. Ob als Gärtnerin oder Gärtner, Bäckerin oder Bäcker, Kapitänin oder Kapitän und als Architektin oder Architekt - 30 verschiedene Berufe können die Kinder so kennenlernen. Außerdem haben sie die Möglichkeit, ihre Stadtregierung zu wählen. Im Mittelpunkt stehen dieses Jahr die Themen Mobilität, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Auch für Entspannung am Badesee wird gesorgt.