Ferienprogramm der Berliner Stadtmission

Die Berliner Stadtmission bietet in den Sommerferien ein vielseitiges Programm aus Workshops, Exkursionen und kreativem Gestalten an.

In den Sommerferien bietet die Berliner Stadtmission ein Ferienprogramm an, das sich an acht- bis zehnjährige Kinder richtet. Teil des Programms sind zwei Exkursionstage sowie kreatives Gestalten und Zeit zum Toben. Außerdem gibt es Workshops zu den Themen Armut und Obdachlosigkeit im Zentrum der Stadtmission am Zoo. Die Kinder setzen sich dabei mit Fragen wie "Warum sind manche Menschen arm und manche reich?" oder "Wie wird man obdachlos?" auseinander. Ein erfahrenes Team der Berliner Stadtmission begleitet sie dabei. Außerdem berichten ehemalige Betroffene von ihren Erfahrungen. Ziel ist es, die Kinder für soziale Themen zu sensibilisieren. Das Ferienprogramm findet täglich von 9 bis 15 Uhr statt.