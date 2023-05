Improvisationsworkshop: Spiel mit Delfinen und Quallen

Bei einem Ferienworkshop im Exploratorium Berlin lassen sich Kinder und Erwachsene in spielerischen Improvisationen von Delfinen und Quallen inspirieren.

Im Exploratorium Berlin begegnen sich Kinder und Erwachsene bei einem Workshop auf einer künstlerisch-kreativen Ebene und lassen sich in spielerischen Improvisationen von Delfinen und Quallen inspirieren. Die Fähigkeiten der Delfine und Quallen sind im sozialen Miteinander bereichernd. In den Improvisationen üben die Teilnehmer:innen sich darin, ihre Sinne zu schärfen und auf die eigene Intuition zu achten. Der Workshop fördert auf diese Weise Motorik, Kognition und Ausdruck. Der Workshop richtet sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren mit erwachsener Begleitperson. Im Exploratorium finden in den Sommerferien Workshops und Ferienkurse zu unterschiedlichen Themen statt.