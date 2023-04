Farbenfrohe Porträts zeichnen

In der Jugendkunstschule Atrium lernen Kinder in einer Malwerkstatt, mit verschiedenen Techniken Gesichter zu malen.

In den Sommerferien lernen Kinder bei einer Malwerkstatt in der Jugendkunstschule Atrium, Gesichter zu zeichnen und zu malen. Dabei wenden sie verschiedene Techniken an und entwickeln Porträts, die von der Arbeit des Künstlers Andy Warhol und der Pop-Art inspiriert sind. Der Kurs richtet sich an Kinder von sechs bis acht Jahren. Neben diesem bietet die Jugendkunstschule in den Sommerferien noch weitere Kurse an. Einige sind bereits ausgebucht.