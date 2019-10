Laternenumzug zum Martinstag

Am Martinstag wird es im Britzer Garten Berlin einen traditionellen Laternenumzug für Familien geben.

Der Martinsumzug wird vom Festplatz rund um den See zur Spiel- und Liegewiese im Britzer Garten ziehen. Bevor es los geht können große und kleine Besucher der Martinslegende und Liedern lauschen. Ein besonderes Highlight wird auch in diesem Jahr Sankt Martin auf dem Ross an der Spitze des Umzuges sein. Anschließend wartet das wärmende Martinsfeuer. Teilnehmende Kids erhalten zudem "Weckmännchen" als Geschenk.



Der Martinsumzug wird vom Förderkreis Freunde des Britzer Gartens veranstaltet.