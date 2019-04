Locations für den Kindergeburtstag

Hoch hinaus an der frischen Luft: Von Frühling bis Herbst können Kinder ihren Geburtstag im Kletterpark Jungfernheide in Berlin Charlottenburg feiern. Nach einer Sicherheitseinweisung für die Geburtstagsgruppe geht es, ja nach Alter, in den Kinderparcour oder hoch hinaus in die Baumwipfel. So oder so, aufregend ist das allemal. Auf Wunsch werden die Kinder nach dem Klettern im Sommergarten mit Essen und Trinken versorgt.Mehr Informationen zum Kletterpark Jungfernheide