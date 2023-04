Die Geheimnisse der Naturwissenschaft

Am Internationalen Kindertag veranstaltet der Technische Jugendbildungsverein einen Nachmittag der wissenschaftlichen Experimente.

Mit einem vielseitigen Programm begeht der Technische Jugendbildungsverein in Praxis den Internationalen Kindertag. Kinder haben die Gelegenheit, chemische Zaubertricks aus dem Labor zu entdecken, Holzanhänger mit dem Laserbrenner zu gravieren, ein Bienenhotel zu bauen oder lustige Figuren aus Draht zu formen. Das Programm richtet sich an Kinder von vier bis zwölf Jahren, Familien, Hortgruppen und alle interessierten Nachbar:innen. Bei sommerlichem Wetter findet das Fest auf dem Außengelände statt, bei schlechtem Wetter in den Innenräumen. Der Eintritt und die Angebote sind kostenlos.