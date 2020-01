Kindertag im Haus Natur und Umwelt

Mit jeder Menge buntem Spiele-Spaß lockt das Haus Natur und Umwelt zum Kindertag in die Wuhlheide.

Besonderes Highlight ist in diesem Jahr eine Schaumkuss-Weitwurf-Maschine. Mit viel Spaß können die Kids die zweifelhaften Flugeigenschaften der süßen Schaumküsse studieren und versuchen, die Ziele zu treffen. Beim Kinderschminken verwandeln sich die kleinen Besucher in Action-Helden oder wilde Tiere.



Weiterer Höhepunkt des Tages ist die Teilnahme an den Tierfütterungen. Diese finden um 11, 13 und 16 Uhr statt. Wer sich traut, darf auch mal ein Leckerli per Hand füttern.



Natürlich landen süße Leckereien nicht nur auf Zielscheiben, sondern auch im Magen - etwa über der Feuerstelle geröstete Marshmallows oder herzhaftes vom Grill.