Inklusives Kindertagsfest in The Playce

29. und 30. Mai 2026

Luftballon (4)

© dpa

Ein vielseitiges Programm findet im Rahmen des Kindertagsfests am Potsdamer Platz statt. Neben Spielwelten und Walking Acts gibt es auch ein Hobby Horsing Race.

Ein großer Spielplatz für die ganze Familie erwartet Kinder und deren Begleitpersonen beim Kindertagsfest in The Playce. An verschiedenen kuratierten Stationen können die Besucher:innen basteln und spielen. Beim Hobby Horsing Wettrennen können die Kinder gegeneinander antreten. Außerdem gibt es ein Riesenpuzzle, Walk Acts, interaktive Räume und Karaoke. Die Veranstaltung ist niedrigschwellig und inklusiv gestaltet.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Kindertag
Location
The Playce (Potsdamer Platz Arkaden)
Beginn
29. Mai 2026
Ende
30. Mai 2026
Öffnungszeiten
Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 18 Uhr
Eintritt
kostenlos

The Playce

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Adresse
Alte Potsdamer Str. 7
10785 Berlin

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