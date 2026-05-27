Inklusives Kindertagsfest in The Playce

© dpa
Museumsführer: Museen für Kinder und Jugendliche in Berlin
Das Museum als Kultur- und Lernort für Kinder. Viele Institutionen Berlins organisieren Mitmachausstellungen, Workshops und kindgerecht aufbereitete Projekte. mehr
© dpa
Ein vielseitiges Programm findet im Rahmen des Kindertagsfests am Potsdamer Platz statt. Neben Spielwelten und Walking Acts gibt es auch ein Hobby Horsing Race.
Ein großer Spielplatz für die ganze Familie erwartet Kinder und deren Begleitpersonen beim Kindertagsfest in The Playce. An verschiedenen kuratierten Stationen können die Besucher:innen basteln und spielen. Beim Hobby Horsing Wettrennen können die Kinder gegeneinander antreten. Außerdem gibt es ein Riesenpuzzle, Walk Acts, interaktive Räume und Karaoke. Die Veranstaltung ist niedrigschwellig und inklusiv gestaltet.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Das Museum als Kultur- und Lernort für Kinder. Viele Institutionen Berlins organisieren Mitmachausstellungen, Workshops und kindgerecht aufbereitete Projekte. mehr
© kids.4pictures/www.Fotolia.com
Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen. mehr