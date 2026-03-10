Inklusiver Familientreff

21. März 2026

Spielende Kinder

Der Verein Eltern beraten Eltern (EbE) lädt Familien mit Kindern mit Beeinträchtigung und deren Geschwisterkinder zu einem Treffen in Kreuzberg ein.

Für Familien mit Kindern mit Beeinträchtigung und deren Geschwisterkinder gibt es einmal im Monat ein Treffen in den Horträumen oder auf dem Gelände der Adolf-Glaßbrenner-Schule in Kreuzberg. Dort können Familien und Kinder zusammen spielen, basteln oder sich austauschen. Um Anmeldung wird gebeten.

Auf einen Blick

Veranstaltung
EbE-Familientreffen
Location
Adolf-Glaßbrenner-Schule
Beginn
21. März 2026 14:30 Uhr
Ende
21. März 2026 16:30 Uhr
Eintritt
kostenlos
Anmeldung
haefele@eltern-beraten-eltern.de

Adolf-Glaßbrenner-Schule

Adresse
Hagelberger Str. 34
10965 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 10. März 2026