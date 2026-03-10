Inklusiver Familientreff

Für Familien mit Kindern mit Beeinträchtigung und deren Geschwisterkinder gibt es einmal im Monat ein Treffen in den Horträumen oder auf dem Gelände der Adolf-Glaßbrenner-Schule in Kreuzberg. Dort können Familien und Kinder zusammen spielen, basteln oder sich austauschen. Um Anmeldung wird gebeten.