Inklusiver Familientreff

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Der Verein Eltern beraten Eltern (EbE) lädt Familien mit Kindern mit Beeinträchtigung und deren Geschwisterkinder zu einem Treffen in Kreuzberg ein.
Für Familien mit Kindern mit Beeinträchtigung und deren Geschwisterkinder gibt es einmal im Monat ein Treffen in den Horträumen oder auf dem Gelände der Adolf-Glaßbrenner-Schule in Kreuzberg. Dort können Familien und Kinder zusammen spielen, basteln oder sich austauschen. Um Anmeldung wird gebeten.
