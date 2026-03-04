Inklusiver Tanz-Workshop

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Im Kunstquartier Bethanien tanzen Menschen mit und ohne Behinderungen. Gemeinsam entdecken die Teilnehmer:innen Bewegung so ganz neu.
Egal ob auf Beinen oder Rädern: Im Tanz-Workshop im Kunstquartier Bethanien geht es um Vielfalt. Menschen mit und ohne Behinderungen von 12 bis 80 Jahren entdecken Bewegung in dem Workshop gemeinsam ganz neu. Tanzerfahrung brauchen die Teilnehmer:innen nicht. Der Kurs findet im Vortragssaal der Musikschule Kreuzberg statt.
