Inklusives Basketballtraining

Jeden Donnerstag

Basketball

Jeden Donnerstag findet ein inklusives Basketballtraining von Alba Berlin statt. Das Angebot richtet sich an Kinder von 8 bis 14 Jahren mit und ohne Behinderung.

Erste Ballkontakte und Bewegungserfahrungen erleben Kinder von 8 bis 14 Jahren mit und ohne Beeinträchtigung beim inklusiven Basketballtraining von Alba Berlin. Erfahrene Coaches berücksichtigen dabei den individuellen Stand jedes Kindes und unterstützen diese pädagogisch.

Auf einen Blick

Was: Inklusives Basketballangebot
Wann: Jeden Donnerstag
Wann genau: 16:30 bis 18 Uhr
Wo: Grundschule in der Luisenstadt
Eintritt: kostenlos, um Anmeldung wird gebeten
Anmeldung: jelle.roeben@albaberlin.de

Grundschule in der Luisenstadt

Adresse
Adalbertstr. 53
10179 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 4. März 2026