Jeden Donnerstag findet ein inklusives Basketballtraining von Alba Berlin statt. Das Angebot richtet sich an Kinder von 8 bis 14 Jahren mit und ohne Behinderung.
Erste Ballkontakte und Bewegungserfahrungen erleben Kinder von 8 bis 14 Jahren mit und ohne Beeinträchtigung beim inklusiven Basketballtraining von Alba Berlin. Erfahrene Coaches berücksichtigen dabei den individuellen Stand jedes Kindes und unterstützen diese pädagogisch.
Was: Inklusives Basketballangebot
Wann: Jeden Donnerstag
Wann genau: 16:30 bis 18 Uhr
Wo: Grundschule in der Luisenstadt
Eintritt: kostenlos, um Anmeldung wird gebeten
Anmeldung: jelle.roeben@albaberlin.de
