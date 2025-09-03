Herbstferien im Tierpark

© dpa
Herbstferien-Programm für Kinder
Wer seine Herbstferien in Berlin verbringt, findet hier zahlreiche Vorschläge, wie er seine Freizeit am besten gestalten kann. mehr
In den Herbstferien erleben Kinder im Tierpark eine abenteuerreiche Woche mit Safari, Dschungel-Expedition und tierischen Blicken hinter die Kulissen.
Der Tierpark Berlin lädt Kinder von 7 bis 12 Jahren in den Herbstferien zu einer unvergesslichen Entdeckungsreise durch die Welt der Tiere ein. Jeden Tag wartet ein besonderes Programm. Am Montag geht es auf Safari, Dienstag warten skurrile Naturwunder auf die Kinder. Am Mittwoch schlüpfen sie selbst in die Rolle von Tierpflegerinnen, bevor es am Donnerstag auf Expedition in den Dschungel geht. Zum großen Finale am Freitag gibt es gruselige Geschichten aus dem Tierreich von geheimnisvollen Kreaturen. Wer mag, darf passend dazu im Halloweenkostüm kommen.
Ein Himmel voller Drachen - beim Stadt und Land-Festival der Riesendrachen auf dem Tempelhofer Feld. Am 27. September, von 11 bis 20 Uhr, schweben bis zu 50 Meter große Kunstwerke in der Luft. Auch eigene Drachen dürfen fliegen. Dazu gibt es ein buntes Familienfest. Der Eintritt ist frei. mehr
