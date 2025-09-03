Herbstferien im Tierpark

20. bis 31. Oktober 2025

Tierpark Berlin Rote Pandas

Rote Pandas im Tierpark Berlin

© Tierpark Berlin

In den Herbstferien erleben Kinder im Tierpark eine abenteuerreiche Woche mit Safari, Dschungel-Expedition und tierischen Blicken hinter die Kulissen.

Der Tierpark Berlin lädt Kinder von 7 bis 12 Jahren in den Herbstferien zu einer unvergesslichen Entdeckungsreise durch die Welt der Tiere ein. Jeden Tag wartet ein besonderes Programm. Am Montag geht es auf Safari, Dienstag warten skurrile Naturwunder auf die Kinder. Am Mittwoch schlüpfen sie selbst in die Rolle von Tierpflegerinnen, bevor es am Donnerstag auf Expedition in den Dschungel geht. Zum großen Finale am Freitag gibt es gruselige Geschichten aus dem Tierreich von geheimnisvollen Kreaturen. Wer mag, darf passend dazu im Halloweenkostüm kommen.

Auf einen Blick

Event
Herbstferien im Tierpark Berlin
Location
Tierpark Berlin
Beginn
20. Oktober 2025
Ende
31. Oktober 2025
Eintritt
196 Euro, 168 Euro mit Jahreskarte
Anmeldung
shop.tierpark-berlin.de

Tierpark Berlin

Adresse
Am Tierpark 125
10319 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 3. September 2025