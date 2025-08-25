Ferienkurs: Skaten lernen

20. bis 31. Oktober 2025

Skaterin Lilly Stoephasius

© dpa

In kleinen Gruppen lernen Kinder ab 6 Jahren, was es heißt, sich auf einem Skateboard zu bewegen.

Der Workshop richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Kinder, die bereits auf dem Skateboard zurechtkommen. In intensiven Kursen lernen erstere zunächst, wie sie das Gleichgewicht halten, bevor es an die schwierigeren Tricks geht. Nebst Körperbeherrschung und Technik lernen die Kids während der Intensivkurse ebenfalls theoretische Grundlagen zum Skaten. Ein Kurs dauert jeweils fünf Tage.

Auf einen Blick

Herbstferien
Skaten lernen
Location
TRÉ Berlin
Beginn
20. Oktober 2025
Ende
31. Oktober 2025
Termine
Jeweils von 10 bis 12 Uhr
Eintritt
120 Euro pro Woche
Anmeldung
julehmann@gmx.de

TRÉ Berlin

Adresse
Guntherstraße 4
10365 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 25. August 2025