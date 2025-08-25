Ferienkurs: Skaten lernen

Der Workshop richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Kinder, die bereits auf dem Skateboard zurechtkommen. In intensiven Kursen lernen erstere zunächst, wie sie das Gleichgewicht halten, bevor es an die schwierigeren Tricks geht. Nebst Körperbeherrschung und Technik lernen die Kids während der Intensivkurse ebenfalls theoretische Grundlagen zum Skaten. Ein Kurs dauert jeweils fünf Tage.