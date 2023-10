Workshop zum Sinnfluencen

Jugendliche von 14 bis 18 Jahren werden bei einem Ferienworkshop der Volkshochschule Neukölln Sinnfluencerin oder Sinnfluencer. Bei dem Workshop geht es um die Themen Nachhaltigkeit, Elektromobilität und Digitalisierung. In Rollenspielen werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einen Wirtschaftskrimi verwickelt. Außerdem sind Gespräche mit erfahrenen Aktivistinnen und Aktivisten geplant sowie ein Ausflug zu einem Metallrecyclingwerk. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen eigene Ideen in Social-Media-Beiträgen um. Der Workshop findet im Kinder- und Jugendzentrum Lessinghöhe statt.