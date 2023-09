Naturphänomenen auf der Spur

Kinder von sieben bis zwölf Jahren entdecken in den Herbstferien verschiedene Naturphänomene. Auf dem Gelände des Ökowerks oder bei Ausflügen in den Grunewald lernen sie die Natur kennen. Außerdem gibt es Gelegenheiten zu spielen, toben und werkeln. Umweltpädagogisch geschulte Erwachsene leiten die Kinder an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind so viel wie möglich draußen in der Natur. Bei schlechtem Wetter stehen auch die Aufenthaltsräume im Ökowerk zur Verfügung. Das Ferienprogramm geht jeweils eine Woche, Anmeldungen werden für die erste oder die zweite Ferienwoche entgegengenommen.