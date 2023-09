Workshop für Fotografie und Gestaltung

Kinder und Jugendliche von 13 bis 16 Jahren können in den Herbstferien ihre fotografischen Kenntnisse erweitern. Bei einem Workshop im C/O Berlin befassen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst mit der Streetphotography und besuchen die Ausstellung von Mary Ellen Mark. Mit geschärftem Blick versuchen sie anschließend den richtigen Moment für eigene Aufnahmen abzupassen. Die Bilder werden anschließend zu assoziativen Bildpaaren zusammengestellt, am Ende gestalten die Kinder und Jugendlichen ein kleines Booklet mit den eigenen Bildern.