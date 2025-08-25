Mediencamp FEZblogger

© dpa
Spielplätze in Berlin
Buddeln, Toben, Klettern: In Berlin können Kinder auf zahlreichen Spielplätzen ihre Nachmittage verbringen. mehr
Im Ferienworkshop im FEZ tauchen Kinder in die Welt von Social Media, Film und 3D-Druck ein.
Das Mediencamp gibt Kindern ab acht Jahren die Möglichkeit, selbst zu Bloggern zu werden. In verschiedenen Workshops erstellen sie kleine Filme, sie fotografieren, schreiben Texte, arbeiten mit Greenscreen und probieren den 3D-Drucker aus. Begleitet werden sie dabei von Medienpädagogen. Im Feriencamp lernen die Kinder spielerisch, wie man kreative Ideen professionell umsetzt und erhalten dabei spannende Einblicke in die Welt der Medien.
Ein Himmel voller Drachen - beim Stadt und Land-Festival der Riesendrachen auf dem Tempelhofer Feld. Am 27. September, von 11 bis 20 Uhr, schweben bis zu 50 Meter große Kunstwerke in der Luft. Auch eigene Drachen dürfen fliegen. Dazu gibt es ein buntes Familienfest. Der Eintritt ist frei. mehr
Wer seine Herbstferien in Berlin verbringt, findet hier zahlreiche Vorschläge, wie er seine Freizeit am besten gestalten kann. mehr
