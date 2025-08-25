Mediencamp FEZblogger

Das Mediencamp gibt Kindern ab acht Jahren die Möglichkeit, selbst zu Bloggern zu werden. In verschiedenen Workshops erstellen sie kleine Filme, sie fotografieren, schreiben Texte, arbeiten mit Greenscreen und probieren den 3D-Drucker aus. Begleitet werden sie dabei von Medienpädagogen. Im Feriencamp lernen die Kinder spielerisch, wie man kreative Ideen professionell umsetzt und erhalten dabei spannende Einblicke in die Welt der Medien.