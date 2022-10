Theater-Ferienkurs

Vorhang auf für kleine Schauspieler:innen: Kinder zwischen sechs und zehn Jahren können sich in den Herbstferien intensiv im Theater-Schauspiel ausprobieren.

Unter der Anleitung von Anna C. Ortmann gestalten die kleinen Teilnehmer:innen gemeinsam eine Präsentation. Dabei entwerfen sie Szenen, Geschichten und Figuren. Im Laufe des Workshops lernen sie nicht nur die Grundzüge des Ausdrucks mittels Musik, Sprache und Körper, sondern ebenfalls Rücksichtnahme, Kompromissschließung und Akzeptanz.

© dpa

