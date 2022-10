Ballett-Feriencamp des Berliner Staatsballetts

Fünf Tage intensives Ballett-Training: Das Feriencamp des Staatsballetts richtet sich an Kinder und Jugendlichen mit bereits guten Ballettkenntnissen.

Unter der Anleitung der Tanzpädagogin Elinor Jagodnik erhalten die Teilnehmer:innen ein klassisches Training und studieren im Laufe des Feriencamps eine bekannte klassische Ballettvariation ein. Das Camp findet täglich von 9:30 bis 11 Uhr statt und richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 14 Jahren.

