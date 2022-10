Multisport-Feriencamp der Füchse Berlin

Kleiner Sportler:innen aufgepasst! Bei den Feriencamps der Füchse Berlin werden verschiedene Sportarten ausprobiert.

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2007 bis 2015. Auf dem Programm stehen während der Herbstferien die Sportarten Hockey, Tennis, Volleyball, Fußball. Natürlich darf das Steckenpferd der Füchse Berlin - Volleyball - nicht fehlen. Sowohl Neulinge als auch erfahrene Kids können an den Feriencamps teilnehmen.

