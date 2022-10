Die Welt der Äpfel entdecken

Süß, sauer, saftig, mehlig, grün, rot oder gelb: Äpfel sind besonders vielfältig und bunt. Zeit, sich eingehend mit der beliebten Frucht zu beschäftigen.

Spielen, basteln, über eine Streuobstwiese streunen und natürlich Äpfel essen: Im Freilandlabor Marzahn dreht sich in der ersten Ferienwoche alles um die Welt der Äpfel. Besonders spannend wird die Verkostung verschiedener Sorten, die sehr unterschiedlich schmecken. Außerdem erfahren die kleinen Teilnehmer:innen, was Äpfel so besonders macht und welche spannenden Eigenschaften sie haben.