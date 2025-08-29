Jubiläums-Hoffest im Goerzwerk

© dpa
Event-Highlights im Juli 2026
Die Berlin-Eventvorschau für Juli 2026. Christopher Street Day, Staatsoper für alle, Internationales Drehorgelfest und mehr
Köstlichkeiten, Kinderprogramm, Livemusik und mehr: Das Goerzwerk lädt zum Jubiläums-Hoffest nach Lichterfelde.
Los geht es um 12 Uhr. Auf dem Gelände des Goerzwerk können große und kleine Besucher:innen einen Einblick in die verschiedenen ansässigen Unternehmen erhalten oder an einer Führung teilnehmen (kostenpflichtig). Parallel dazu sorgen verschiedene Acts mit Livemusik für beste Stimmung. Für die kleinen Gäste stehen Ponyreiten und verschiedene Spiele auf dem Programm.
Auch Hunger und Durst braucht keiner zu fürchten: Das Angebot an Leckereien ist reichhaltig und vielfältig.
