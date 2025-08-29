Jubiläums-Hoffest im Goerzwerk

19. Juli 2025

Goerzwerk Fest

Symbolbild

© dpa

Köstlichkeiten, Kinderprogramm, Livemusik und mehr: Das Goerzwerk lädt zum Jubiläums-Hoffest nach Lichterfelde.

Los geht es um 12 Uhr. Auf dem Gelände des Goerzwerk können große und kleine Besucher:innen einen Einblick in die verschiedenen ansässigen Unternehmen erhalten oder an einer Führung teilnehmen (kostenpflichtig). Parallel dazu sorgen verschiedene Acts mit Livemusik für beste Stimmung. Für die kleinen Gäste stehen Ponyreiten und verschiedene Spiele auf dem Programm.

Auch Hunger und Durst braucht keiner zu fürchten: Das Angebot an Leckereien ist reichhaltig und vielfältig.

Auf einen Blick

Jubiläum
10 Jahre Goerzwerk
Termine
19. Juli 2025
Location
Goerzwerk
Öffnungszeiten
ab 12 Uhr
Eintritt
kostenlos

Goerzwerk

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Goerzallee 299
14167 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Stadt und Land-Festival der Riesendrachen

© Stadt und Land

12. Stadt und Land-Festival der Riesendrachen

Ein Himmel voller Drachen - beim Stadt und Land-Festival der Riesendrachen auf dem Tempelhofer Feld. Am 27. September, von 11 bis 20 Uhr, schweben bis zu 50 Meter große Kunstwerke in der Luft. Auch eigene Drachen dürfen fliegen. Dazu gibt es ein buntes Familienfest. Der Eintritt ist frei.  mehr

Aktualisierung: 29. August 2025