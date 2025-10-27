© dpa
Kreativität trifft Technik: Im Workshop der TU Berlin können Kinder mit ihren Eltern zusammen individuelle Acryl-Lampen bauen und verzieren.
Im «Ingenius-Nachwuchslabor» der TU Berlin fertigen Kinder und Eltern aus Acrylglas und LEDs mit etwas handwerklichem Geschick eine einzigartige DIY-Lampe. Mithilfe von Gravierstiften und Multifunktionswerkzeugen gestalten die Teilnehmenden kinderleicht ihr individuelles Design. Spielerisch lernen sie dabei die Grundlagen der Licht- und Elektrotechnik sowie der Werkstoffbearbeitung.
Die Teilnehmenden können entweder die bereitgestellten Vorlagen benutzen oder ihre eigenen Motive mitbringen. Am Ende können die Kinder die selbstgebauten Lampen mit nach Hause nehmen.
Das Ingenius Nachwuchslabor der Fakultät V an der TU Berlin bietet regelmäßig verschiedene Workshops, Forschungsprojekte und Berufsorientierungsangebote an. Damit will es Kinder und Jugendliche – insbesondere Mädchen – für die Ingenieurwissenschaften begeistern.
