Acryl-Lampen bauen

24. Oktober 2025

Acryllampen bauen an der TU Berlin

Symbolbild

© dpa

Kreativität trifft Technik: Im Workshop der TU Berlin können Kinder mit ihren Eltern zusammen individuelle Acryl-Lampen bauen und verzieren.

Im «Ingenius-Nachwuchslabor» der TU Berlin fertigen Kinder und Eltern aus Acrylglas und LEDs mit etwas handwerklichem Geschick eine einzigartige DIY-Lampe. Mithilfe von Gravierstiften und Multifunktionswerkzeugen gestalten die Teilnehmenden kinderleicht ihr individuelles Design. Spielerisch lernen sie dabei die Grundlagen der Licht- und Elektrotechnik sowie der Werkstoffbearbeitung.
Die Teilnehmenden können entweder die bereitgestellten Vorlagen benutzen oder ihre eigenen Motive mitbringen. Am Ende können die Kinder die selbstgebauten Lampen mit nach Hause nehmen.

Ingenius-Nachwuchslabor

Das Ingenius Nachwuchslabor der Fakultät V an der TU Berlin bietet regelmäßig verschiedene Workshops, Forschungsprojekte und Berufsorientierungsangebote an. Damit will es Kinder und Jugendliche – insbesondere Mädchen – für die Ingenieurwissenschaften begeistern.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Acryl-Lampen bauen
Location
Ingenius-Space der TU Berlin
Beginn
24. Oktober 2025 17:00 Uhr
Ende
24. Oktober 2025 19:00 Uhr
Eintritt
kostenlos
Anmeldung
www.mint-heldinnen.de

Ingenius-Space der TU Berlin

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Straße des 17. Juni 136
10623 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Gummistiefel (2)

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Aktualisierung: 27. Oktober 2025