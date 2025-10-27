Acryl-Lampen bauen

Im «Ingenius-Nachwuchslabor» der TU Berlin fertigen Kinder und Eltern aus Acrylglas und LEDs mit etwas handwerklichem Geschick eine einzigartige DIY-Lampe. Mithilfe von Gravierstiften und Multifunktionswerkzeugen gestalten die Teilnehmenden kinderleicht ihr individuelles Design. Spielerisch lernen sie dabei die Grundlagen der Licht- und Elektrotechnik sowie der Werkstoffbearbeitung.

Die Teilnehmenden können entweder die bereitgestellten Vorlagen benutzen oder ihre eigenen Motive mitbringen. Am Ende können die Kinder die selbstgebauten Lampen mit nach Hause nehmen.