KULer Tag der Wissenschaft

Familien und Kinder können sich am 22. Februar 2025 auf einen «KULen Tag der Wissenschaft» in der Anna-Seghers-Bibliothek freuen und spielerisch in die Welt der Wissenschaft eintauchen. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm, darunter spannende Vorlesungen, Experimente und Workshops.