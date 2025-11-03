Video-Workshop im C/O Berlin

© dpa
Herbstferien-Programm für Kinder
Wer seine Herbstferien in Berlin verbringt, findet hier zahlreiche Tipps, um die Freizeit bestmöglich zu gestalten. mehr
© dpa
Kinder und Jugendliche drehen bei einem Ferienworkshop im C/O Berlin ihr eigenes Musikvideo. Dabei lernen sie einfache Techniken kennen, die beeindruckende Effekte erzielen.
Ein Musikvideo planen, drehen und schneiden - das lernen Kinder und Jugendliche von zwölf bis 16 Jahren bei einem Ferienworkshop im C/O Berlin. Als Grundlage dazu dienen eigene Songs und Texte oder Lieblingslieder. Mit eigenen Filmideen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese kreativ inszenieren. Dabei lernen sie auch einfache Techniken kennen, die beeindruckende Effekte erzielen. Beim Videodreh in Gruppen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, die zu ihr/ihm passende Rolle zu übernehmen - ob vor oder hinter der Kamera, bei der Choreografie, Kameraführung oder Regie.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Wer seine Herbstferien in Berlin verbringt, findet hier zahlreiche Tipps, um die Freizeit bestmöglich zu gestalten. mehr
© BerlinOnline/argus/flashpics/fotolia.com
Egal ob Theater, Musical, Show oder Ausstellung: Sichern Sie Sich gleich hier Ihre Tickets für Kinderveranstaltungen in Berlin. mehr