Unterwegs in Geisterwelten

Kinder ab sechs Jahren begeben sich in den Herbstferien in gruselige Welten. Im FEZ-Berlin lernen sie die mexikanische Welt des Día de los Muertos kennen, wandeln durch den Gespenstergarten oder entdecken den Keller und seine tiefen Abgründe. In den Geisterwelten des FEZ geht es auch um Fragen wie "Welche Form hat dein Monster unterm Bett?" oder "Wie sieht dein Schatten aus, der dich begleitet?". Außerdem erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr über die Welt des Jenseits in der alten Bibliothek.